Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Далласа». Он завершил игру на 55-й минуте после смены продолжительностью 2:24

«Вашингтон» обыграл «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ (3:2). В третьем периоде команды не забивали.
Источник: Sports

Последняя смена 39-летнего капитана «столичных» завершилась на 55-й минуте. В общей сложности (с учетом большинства) она составила 2 минуты 24 секунды.

Отметим, что на 56-й минуте «Кэпиталс» остались в меньшинстве после удаления Коннора Макмайкла. Техасцы сняли вратаря Кейси ДеСмита за 2 минуты и 3 секунды до конца третьего периода, но счет в итоге не изменился.

Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (57). В текущем сезоне у россиянина пока нет заброшенных шайб.

Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 3-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге — в 4-й раз.