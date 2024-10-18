Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Далласа». Он завершил игру на 55-й минуте после смены продолжительностью 2:24

Отметим, что на 56-й минуте «Кэпиталс» остались в меньшинстве после удаления Коннора Макмайкла. Техасцы сняли вратаря Кейси ДеСмита за 2 минуты и 3 секунды до конца третьего периода, но счет в итоге не изменился.