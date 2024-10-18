Панарин делит с Малкиным лидерство в гонке бомбардиров НХЛ — у обоих россиян по 11 очков

32-летний россиянин с 11 (5+6) очками в 4 играх делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с 38-летним форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным (11 очков в 5 играх, 2+9).
На третьем месте идет форвард «Вегаса» Джек Айкел с 10 (2+8) баллами в 5 играх.
Форвард «Рейнджерс» сегодня набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:2).
32-летний россиянин с 11 (5+6) очками в 4 играх делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с 38-летним форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным (11 очков в 5 играх, 2+9).
На третьем месте идет форвард «Вегаса» Джек Айкел с 10 (2+8) баллами в 5 играх.