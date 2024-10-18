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Энсон Картер о первых днях Малкина в Америке: «Единственное, что он мог сказать по-английски: “Мне нравятся девушки”

Россиянин выступает в НХЛ за «Питтсбург» с 2006 года.

Источник: Sports

Картер вспомнил, как Малкин приехал из России и жил в доме агента Пэта Бриссона, прежде чем присоединиться к «Пинвинс».

«Они привезли Джино из России, и он приехал пожить в дом Бризы. И Бриз сказал: “Эй, ты должен позаботиться о нем вечером”.

Джино даже не говорил по-английски. Он сказал: «Мы живем по соседству», а я спросил: «Чем бы ты хотел заняться?» Он ответил: «Мне нравятся девушки».

Я сказал: «Ладно. Мы сходим куда-нибудь сегодня вечером». Так что мы пошли гулять тем вечером, потом привезли его обратно в дом Бризы.

Единственное, что он мог сказать по-английски, это «Мне нравятся девушки», — сказал экс-нападающий клубов НХЛ Энсон Картер в эфире TNT.