Малкин о непопадании в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ: «В этом году мои шансы были бы выше. Я мог бы оказаться на 99-м месте»

17 октября форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.
"Если бы НХЛ праздновала свое столетие в этом году, мои шансы, вероятно, были бы немного выше. Или даже не немного (улыбается).
В 2017 году мы выиграли Кубок Стэнли, но голосование прошло немного раньше. Теперь у меня три Кубка Стэнли, 500 голов, 1300 очков…
Так что сейчас я, вероятно, мог бы оказаться на 99-м месте«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.
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