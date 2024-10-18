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Кузнецов про 500 голов Малкина в НХЛ: «Легенда, блин, что сказать. Крутой хоккеист. Поздравляю его родителей и семью — для них это очень важно»

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

Источник: Sports

"Малыч — легенда, блин, что сказать. Всегда хорошо с ним общаемся, когда встречаемся. Поздравляю его, это крутой хоккеист, всегда был одним из лучших.

В первую очередь, поздравляю его родителей, семью. Для них это очень важно.

Сам Малкин об этом уже, наверное, забыл, ходит там просто… А для родителей это очень важно", — сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.

Малкин о непопадании в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ: «В этом году мои шансы были бы выше. Я мог бы оказаться на 99-м месте».

Малкин — второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние.