Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин про «Селки Трофи»: «Было бы приятно выиграть, но сезон только начался, рано об этом думать. Я прошел долгий путь к 500-му голу в НХЛ, хочу просто насладиться моментом»

«Селки Трофи» вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Sports

«Было бы приятно выиграть “Селке”. Но сезон только начался, сыграно всего пять матчей, пока рано об этом думать. О чем я действительно хочу думать сейчас, так это о двух голах, которые я забил в этом сезоне.

Я хочу немного успокоиться и насладиться моментом, потому что прошел долгий и трудный путь к своему 500-му голу. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Я также очень рад за Сида [Кросби], который набрал свое 1600-е очко.

Мы еще и выиграли сумасшедший матч в овертайме. Я хорошо подготовился к сезону, нахожусь в отличной форме. Посмотрим, что будет дальше«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Малкин — второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние.