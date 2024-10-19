Новым главным тренером пермского «Молота» назначили Евгения Попихина

В 2003 году Евгения Попихина пригласили на пост главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». Затем в его тренерской карьере были: «Атлант» из Мытищ, нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик», «СКА-Нева» и новокузнецкий «Металлург». Со «сталеварами» в сезоне 2020/21 он дошел до финала Кубка Петрова в ВХЛ.