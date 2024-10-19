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Новым главным тренером пермского «Молота» назначили Евгения Попихина

Помогать на тренерском мостике ему будет Андрей Никишов.

Источник: Хоккейный клуб «ХУМО»

Тренерский штаб ХК «Молот» возглавил 64-летний Евгений Попихин, старшим тренером стал 46-летний Андрей Никишов. Исполняющий обязанности главного тренера команды Александр Агеев продолжит руководство молодежным составом. О кадровых перестановках «КП-Пермь» сообщила пресс-служба пермского клуба.

Евгений Попихин родился 19 февраля 1960 года в Москве. Во время профессиональной карьеры игрока выступал на позиции защитника.

В 2003 году Евгения Попихина пригласили на пост главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». Затем в его тренерской карьере были: «Атлант» из Мытищ, нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик», «СКА-Нева» и новокузнецкий «Металлург». Со «сталеварами» в сезоне 2020/21 он дошел до финала Кубка Петрова в ВХЛ.

В сезонах 2019/20 и 2022/24 Евгений Николаевич занимал пост главного тренера ташкентского «Хумо».

С 2006 по 2007 годы Евгений Попихин стоял у руля тренерского штаба молодежной сборной России, которая завоевал «серебро» молодежного чемпионата мира 2007 года. В период с 2010 по 2011 годы он был главным тренером Олимпийской национальной сборной России.

Андрей Никишов родился 10 февраля 1978 года, также выступал на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2011 году, работал с командами «Титан», «Клин Спортивный», «Дизель», «Сокол» и «Хумо». Работал в должности генерального менеджера в клубах «Клин Спортивный», «Сокол» и «Красноярские Рыси».

В чемпионате ВХЛ сезона 2024/25 Евгению Попихину и Андрею Никишову в «Молоте» будут помогать: тренер вратарей — Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке — Александр Бессонов, видео-тренер — Евгений Литвинов.