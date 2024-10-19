Плотников про 500 голов Малкина в НХЛ: «Не каждому дано до такого дойти — только единицам. Желаю забить еще столько же»

Много наших ребят, играя в такой сильнейшей лиге, показывают классный хоккей, и рано или поздно настанет тот день, когда наша сборная снова выйдет на международный уровень, где все эти ребята покажут то, на что они способны, — сказал нападающий СКА Сергей Плотников.