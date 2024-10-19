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Плотников про 500 голов Малкина в НХЛ: «Не каждому дано до такого дойти — только единицам. Желаю забить еще столько же»

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

Источник: Sports

— Испытываете гордость за соотечественника?

— Сложно сказать (улыбается). Ну я, конечно, его поздравляю.

Очень большая цифра. Не каждому дано до такого дойти, только единицам. Поэтому от всей души его поздравляю и желаю забить еще столько же.

— Для истории российского хоккея это значимое достижение?

— Конечно.

Много наших ребят, играя в такой сильнейшей лиге, показывают классный хоккей, и рано или поздно настанет тот день, когда наша сборная снова выйдет на международный уровень, где все эти ребята покажут то, на что они способны, — сказал нападающий СКА Сергей Плотников.