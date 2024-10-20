Агент Шипачева о рекорде по матчам в КХЛ: «Он может провести еще много игр за карьеру. Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей»

Мы в этом году подписали двухлетний контракт с минским «Динамо». То есть я надеюсь, что количество матчей будет даже больше, чем 1100. Но я вижу потенциал у Вадима Шипачева, что он может провести еще много матчей за карьеру в КХЛ.