Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Шипачева о рекорде по матчам в КХЛ: «Он может провести еще много игр за карьеру. Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей»

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

Источник: Sports

"Я очень рад тому, что Вадим Шипачев — не просто клиент, а мой большой друг — провел 1002‑й матч за карьеру в КХЛ, побив тем самым рекорд лиги.

Восхищаюсь тем, как Вадик готовит себя к каждому сезону, как он трудится все лето, чтобы войти в чемпионат в отличной форме. И отдельно я благодарю семью Вадима за то, что они так поддерживают его и помогают ему в хоккейной карьере.

Мы в этом году подписали двухлетний контракт с минским «Динамо». То есть я надеюсь, что количество матчей будет даже больше, чем 1100. Но я вижу потенциал у Вадима Шипачева, что он может провести еще много матчей за карьеру в КХЛ.

Главное, что в его душе до сих пор горит огонь и он очень любит хоккей", — сказал агент хоккеиста Станислав Романов.