Плющев о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Саша — командный игрок, мастер. Будет дальше делать свою работу на площадке»

«Овечкин — командный игрок, мастер высокого класса. Поэтому любой гол и любая шайба для любого игрока, как правило, стимулирует. Но Саша достаточно опытный, он ее воспримет как должное и будет просто делать свою работу на площадке», — сказал бывший главный тренер сборной России.