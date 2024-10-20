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Плющев о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Саша — командный игрок, мастер. Будет дальше делать свою работу на площадке»

Напомним, форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Эта шайба стала для Овечкина 854-й в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки 39-летнему форварду осталось 40 шайб.
Источник: Sports

«Овечкин — командный игрок, мастер высокого класса. Поэтому любой гол и любая шайба для любого игрока, как правило, стимулирует. Но Саша достаточно опытный, он ее воспримет как должное и будет просто делать свою работу на площадке», — сказал бывший главный тренер сборной России.