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Максим Рыбин: «Не особо верю в “Вашингтон”, они не показывают доминирующий хоккей. Но Овечкин стал ближе к рекорду на шаг»

Напомним, что форвард «Вашингтона» отметился голом в матче поединке с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).39-летнему россиянину осталось 40 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.

Источник: Sports

«Там получился специфический гол с подставлением от игрока, но шайба залетела. Как говорится, гол есть гол. Нет смысла обсуждать этот момент. Я не особо верю в “Вашингтон”, они не показывают доминирующий хоккей, чтобы он был высокого качества.

Все равно это первый гол, тебе легче становится. Поэтому есть первый гол, надо двигаться к рекорду. Он стал ближе к нему на один шаг», — сказал экс-игрок СКА в интервью LiveResult.ru.