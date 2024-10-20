Крикунов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Надеюсь, он пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять»

"Сашке осталось четыре десятка шайб. Думаю, за эти два года он как раз успеет их забить. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять. Причем лучше в нынешнем побольше — 25 хотя бы. Потому что чем ближе будет рекорд, тем больше давления.