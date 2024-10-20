Крикунов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Надеюсь, он пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять»

"Сашке осталось четыре десятка шайб. Думаю, за эти два года он как раз успеет их забить. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять. Причем лучше в нынешнем побольше — 25 хотя бы. Потому что чем ближе будет рекорд, тем больше давления.
Важно, чтобы желание не перехлестывало. Бывали уже такие случаи в истории, когда на носу юбилейная шайба или очко, а не удается забросить даже из выгодных ситуаций. Зато как только получится — сразу попрет.
Надеюсь, Саша как опытный игрок с таким не столкнется, а пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. Все мы за него переживаем", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.