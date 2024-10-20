Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крикунов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Надеюсь, он пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять»

Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и занимает 2-е место по голам в истории лиги — 854. Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

"Сашке осталось четыре десятка шайб. Думаю, за эти два года он как раз успеет их забить. По 20 голов за сезон он уж должен оформлять. Причем лучше в нынешнем побольше — 25 хотя бы. Потому что чем ближе будет рекорд, тем больше давления.

Важно, чтобы желание не перехлестывало. Бывали уже такие случаи в истории, когда на носу юбилейная шайба или очко, а не удается забросить даже из выгодных ситуаций. Зато как только получится — сразу попрет.

Надеюсь, Саша как опытный игрок с таким не столкнется, а пролетит эти 40 шайб как можно быстрее. Все мы за него переживаем", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.