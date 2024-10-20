Плющев об Овечкине: «Он выходит на любой матч играть на результат команды, а не на свой личный. Будет выигрывать команда — будет выигрывать и он»

"Я думаю, он и так уверен в себе. В общем-то он выходит на любую игру играть на результат команды, а не на свой личный.
Как говорится, будет выигрывать команда — будет выигрывать Овечкин", — сказал бывший главный тренер сборной России.
Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Он занимает 2-е место по голам в истории лиги (854) и отстает от Уэйна Гретцки на 40 шайб.
"Я думаю, он и так уверен в себе. В общем-то он выходит на любую игру играть на результат команды, а не на свой личный.
Как говорится, будет выигрывать команда — будет выигрывать Овечкин", — сказал бывший главный тренер сборной России.