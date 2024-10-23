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Мичков сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У него 2+3 и «минус 6» в 6 играх в дебютном сезоне в НХЛ

19-летний форвард «Филадельфии» выступил ассистентом при единственной шайбе команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (1:4).

Источник: Sports

На счету россиянина 5 (2+3) очков в 6 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6».

Сегодня Матвей (19:56, 3:50 — в большинстве, «0») остался без бросков в створ — 2 прошли мимо. Он сделал 1 перехват и допустил 2 потери шайбы.