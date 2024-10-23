Капризов сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У него 10 очков и «+6» в 6 играх

В активе россиянина стало 10 (2+8) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Капризов (21:00, 1:43 — в большинстве, «+2») остался без бросков в створ — 2 прошли мимо. Он сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:1).
В активе россиянина стало 10 (2+8) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Капризов (21:00, 1:43 — в большинстве, «+2») остался без бросков в створ — 2 прошли мимо. Он сделал 1 блок и допустил 2 потери.