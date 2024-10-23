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Тренер «Трактора» Рише о любимом российском игроке: «Малкин. Они с Кросби приводили “Питтсбург” к успеху. У него невероятный талант»

— Какое раньше было ваше отношение к российскому хоккею?

Источник: Sports

— В юниорской лиге у меня была возможность тренировать нескольких ребят из России, а один из них, Евгений Кашников, сейчас играет в КХЛ.

Раньше мне нравилось наблюдать за игрой Ковальчука и Малкина, это настоящие суперзвезды. Российские игроки входят в элиту мирового хоккея.

— Кто ваш любимый российский игрок?

— Евгений Малкин. Они вместе с Сидни Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант. Он может играть как в нападении, так и в обороне.

Особенно мне нравилось то, что когда Сидни был травмирован, то Малкин вел команду за собой, — сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.