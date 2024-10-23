Тренер «Трактора» Рише о любимом российском игроке: «Малкин. Они с Кросби приводили “Питтсбург” к успеху. У него невероятный талант»

— В юниорской лиге у меня была возможность тренировать нескольких ребят из России, а один из них, Евгений Кашников, сейчас играет в КХЛ.
Раньше мне нравилось наблюдать за игрой Ковальчука и Малкина, это настоящие суперзвезды. Российские игроки входят в элиту мирового хоккея.
— Кто ваш любимый российский игрок?
— Евгений Малкин. Они вместе с Сидни Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант. Он может играть как в нападении, так и в обороне.
Особенно мне нравилось то, что когда Сидни был травмирован, то Малкин вел команду за собой, — сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.