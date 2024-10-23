Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Уверен, мы станем свидетелями исторического события»

— Мне кажется, не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Он большой профессионал, чуть-чуть удачи, чтобы все залетало — и от штанг, и от рикошетов, как первый гол сезона. Уверен, мы станем свидетелями исторического события.