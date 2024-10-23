Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Уверен, мы станем свидетелями исторического события»

— Овечкин уже открыл счет голам в нынешнем сезоне. Чтобы превзойти рекорд великого Уэйна Гретцки, осталось всего 40 шайб. По силам обойти канадца?
— Мне кажется, не только вся Россия верит в Сашу, но и весь мир болеет за него. Он большой профессионал, чуть-чуть удачи, чтобы все залетало — и от штанг, и от рикошетов, как первый гол сезона. Уверен, мы станем свидетелями исторического события.
— Пеле свой тысячный гол забил с пенальти. Важно ли Овечкину забросить рекордную шайбу красиво?
— Совершенно неважно, как он это сделает. Главное, что мы живем в одно время с нашим соотечественником, который пишет историю и делает ее реальностью.
— Чем быстрее Александр забросит ту самую шайбу, тем скорее он может завершить карьеру. Может, не стоит спешить?
— Конечно! Мне не хочется, чтобы он заканчивал карьеру. Пусть участвует в гонке, дарит потрясающие эмоции болельщикам и передает колоссальный опыт молодым игрокам.
— Яромир Ягр в 52 года рекорды ставит в Чехии. Овечкина в таком возрасте можно представить на льду?
— Здесь другая история, чех больше играет для удовольствия, его уровень позволяет играть. Вряд ли у него есть мотивация чего-то достичь. Можно только восхищаться Ягром и сказать «браво» за то, что он делает.
Что касается Саши, думаю, ему по силам будет играть до такого возраста. Он одарен, физически крепок. Вопрос только в мотивации и желании. Все же сложновато в 50 с лишним лет быть профессионалом, хочется побыть с семьей, уделить время своим увлечениям вне спорта, — сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.