Мичков — 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 3-й гол в сезоне, 2 очка, 3 броска, «минус 3» и 21:03 на льду

19-летний форвард набрал оба очка при игре в большинстве: ассистировал Трэвису Конекны во втором периоде, а в третьем — отличился сам.
Россиянин также получил показатель полезности «минус 3» в этом матче, нанеся три броска по воротам, а также выполнив три силовых приема при игровом времени 21:03 (4:42 — в большинстве).
Кроме этого, хоккеист заработал две минуты штрафа.
Матвея Мичкова признали третьей звездой матча. Второй — вратаря Логана Томпсона, первой — форварда Коннора Макмайкла.
В этом сезоне Мичков набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 9» в 7 матчах чемпионата.