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Овечкин — 4-й игрок за последние 44 сезона, забивший по 50+ голов в матчах с 4+ франшизами

Сегодня нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в игре против «Флайерс» (6:3).
Источник: Sports

«Филадельфия» стала четвертой франшизой, в матчах с которой Александр Овечкин забил не менее 50 голов.

В его активе также 55 шайб против «Виннипега»/ «Атланты», 50 против «Каролины» и 50 против «Тампы».

Овечкин стал 22-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 50 голов в ворота четырех или более клубов.

Он также стал четвертым игроком за последние 44 сезона, которому это удалось. Ранее это сделали Уэйн Гретцки (5 команд), Марио Лемье (4) и Стив Айзерман (4).

На счету Овечкина также по 44 гола в матчах против «Флориды», «Торонто» и «Айлердерс».