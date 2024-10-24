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Тренер «Трактора» Рише об Овечкине: «Гретцки — герой для Канады. Но рекорд держался долго, все с нетерпением ждут, что его побьют. Это будет большое событие»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

— Все будут следить за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Вы думаете, ему по силам добиться этого достижения?

— Надеюсь, что у него получится побить этот рекорд. Это будет большое событие. Вероятно, Овечкин — лучший снайпер в истории, и он заслужил превзойти это достижение.

— Что люди в Канаде думают о том, что российский хоккеист может побить рекорд их легенды?

— Уэйн Гретцки — это, конечно, герой для Канады. Но этот рекорд держался долго, поэтому все с нетерпением ждут, что его побьют. Все будут рады, если это случится, — сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.