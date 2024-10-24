Кузнецов об Овечкине: «На его место невозможно прийти. Кучер и Панара в порядке, но таких, как Саша, уже не будет. У него что-то свое от Бога — наслаждение получаешь, смотря на его иг

Есть ребята, кто в порядке: Кучер (Никита Кучеров — Спортс«“), Панара (Артемий Панарин — Спортс”»). Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка. Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю.