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Сафронов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много. Это надо беречь и меньше об этом говорить»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports

"Можно ли сказать, что это достижение Овечкина уже кажется осязаемым, и оно будто на расстоянии вытянутой руки? Ну, я думаю, что и 50 шайб это был уже результат видимый, он на вытянутую руку. Очень рад, что у Сашки так продуктивно начался сезон, и все-таки ощущение достижения великого бомбардира канадского хоккея господина Гретцки не за горами.

Реально ли побить рекорд в этом сезоне? А зачем говорить, зачем загадывать то, что не надо загадывать? Наоборот, это надо беречь и меньше об этом говорить, потому что злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много, и которые читают и знают русский язык, их тоже достаточно. Все надо делать step by step, потихонечку.

Подстегнет ли Овечкина новость о том, что ему осталось в сего 39 шайб до Гретцки? Я думаю, его подстегивать не надо, он — профессионал высокого уровня, и что ему делать, он сам прекрасно знает", — сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.