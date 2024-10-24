Сафронов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много. Это надо беречь и меньше об этом говорить»

Реально ли побить рекорд в этом сезоне? А зачем говорить, зачем загадывать то, что не надо загадывать? Наоборот, это надо беречь и меньше об этом говорить, потому что злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много, и которые читают и знают русский язык, их тоже достаточно. Все надо делать step by step, потихонечку.