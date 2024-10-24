«Салават» победил в матче-триллере, «Нефтехимик» прервал серию неудач. Итоги дня в хоккее

«Для перестраивающейся организации “Коламбуса” Проворов представляет собой фишку, которую можно разыграть до крайнего срока обмена 7 марта 2025 года. Ему всего 27 лет, но защитник, который сейчас является неограниченно свободным агентом, уже проводит свой девятый сезон в НХЛ и имеет привлекательный кэпхит. Проворов — универсальный защитник, способный играть на обеих сторонах льда, и считается тем активом, за который обычно дают выбор в первом раунде драфта», — сказано в статье.