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Плющев о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что он занимается этой беготней, он играет на результат команды. Александр внес достаточно большой вклад в мировой хоккей»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports

"Я очень сильно уважаю Александра Овечкина как игрока и не только. Считаю, что игроков надо оценивать не по тому, сколько он пробыл на площадке, а по конкретным результатам. Александр внес достаточно большой вклад в мировой хоккей.

Предвидел вопрос, сможет он догнать Гретцки или не сможет. Я не думаю, что он занимается этой беготней. Думаю, человек играет на результат своей команды. А то, что будет с его конкретным делом, это уже второстепенное", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.