Плющев о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что он занимается этой беготней, он играет на результат команды. Александр внес достаточно большой вклад в мировой хоккей»

Предвидел вопрос, сможет он догнать Гретцки или не сможет. Я не думаю, что он занимается этой беготней. Думаю, человек играет на результат своей команды. А то, что будет с его конкретным делом, это уже второстепенное", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.