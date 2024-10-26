Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине»

Думаю, помимо командных целей у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нем в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений«, — сказал бывший тренер “Локомотива”.