Думаю, помимо командных целей у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нем в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений«, — сказал бывший тренер “Локомотива”.
Юрий Семин: «У Миранчука есть возможность, чтобы в США о нем говорили, как об Овечкине и Малкине»
"Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьезное противостояние. Не каждому удается играть против Месси, и у Леши хороший шанс сыграть лучше.