«Рейнджерс» объявили о продлении Лафреньера на 7 лет. Кэпхит — 7,25 млн, есть ограничение на обмен с 2027 года

По данным PuckPedia, 11 млн из общей суммы контракта (52,15 млн) будут выплачены в виде подписных бонусов (авансов). В том числе 8 млн — перед сезоном-2025/26.
Кроме того, с 2027 по 2032 годы будет действовать ограничение на обмен — стоп-лист из 8 команд.
В текущем сезоне кэпхит первого номера драфта НХЛ-2020 составляет 2,325 млн долларов. В 7 играх нынешнего чемпионата 23-летний нападающий набрал 7 (4+3) баллов.
В прошлом сезоне Алексис Лафреньер обновил все личные рекорды результативности — 57 (28+29) баллов в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. Также он набрал 14 (8+6) очков в 16 играх в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.
Фото: сайт «Рейнджерс».