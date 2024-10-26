Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подколзин набрал 1-е очко за «Эдмонтон». У него 4 броска и «+1» за 14:09 против «Питтсбурга»

Форвард «Ойлерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:0).

Источник: Sports

Во втором периоде 23-летний россиянин получил шайбу от Коннора Макдэвида за воротами «Пингвинс» и сделал передачу на Виктора Арвидссона. Швед вывел на бросок защитника Эвана Бушара, поразившего ворота соперника.

«Питтсбург» запросил видеопросмотр на предмет возможного офсайда у Подколзина при входе в зону, но в итоге гол был засчитан.

Набранное очко стало для Подколзина первым в официальных матчах за «нефтяников». Нападающий прервал серию из 7 игр без очков со старта сезона.

Сегодня Василий (14:09, 0:26 — в меньшинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом.