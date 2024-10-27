Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбин о кричалке фанатов «Спартака»: «Кто-то может позволить себе Kia, а кто-то — Mercedes. СКА — люксовый брендовый клуб, могут позволить себе любого игрока. Не всем это нравится»

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея».

Источник: Sports

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».

"Единственное, с чем абсолютно точно нужно бороться, — это с матом на стадионах, причем как на футбольных, так и на хоккейных. Высказывать свои эмоции — пожалуйста, но без мата.

Показывают трибуны: сидит много детишек, мальчиков и девочек. Мат — это недопустимо. Если были кричалки с матом, я это категорически не приветствую.

Кричалка про позор — это сейчас новый тренд. Я его тоже не одобряю, потому что кто-то может позволить себе Kia, а кто-то — Mercedes. СКА может позволить себе практически любого игрока, если они делают это в рамках потолка зарплат. СКА сейчас — это люксовый брендовый клуб, и, наверно, не всем это нравится.

Еще раз скажу: из всей истории я против мата. Потому что появились семейные походы на матчи, ходят не только мальчики, но и девочки, совсем маленькие, которых показывали во вчерашней трансляции. И если будет мат, я отношусь к этому крайне негативно", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.