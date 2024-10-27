Рыбин о кричалке фанатов «Спартака»: «Кто-то может позволить себе Kia, а кто-то — Mercedes. СКА — люксовый брендовый клуб, могут позволить себе любого игрока. Не всем это нравится»

Кричалка про позор — это сейчас новый тренд. Я его тоже не одобряю, потому что кто-то может позволить себе Kia, а кто-то — Mercedes. СКА может позволить себе практически любого игрока, если они делают это в рамках потолка зарплат. СКА сейчас — это люксовый брендовый клуб, и, наверно, не всем это нравится.