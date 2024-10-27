«Ванкувер» забросил 3 шайбы за 65 секунд во 2-м периоде матча с «Питтсбургом». Это рекорд «Кэнакс» в XXI веке

Во втором периоде при счете 0:2 канадскому клубу удалось забросить 3 шайбы подряд за 1 минуту и 5 секунд игрового времени (причем все — в равных составах).
Элиас Петтерссон отличился на 24:06, Кифер Шервуд — на 24:49, а Джей Ти Миллер — на 25:11.
3 шайбы за 65 секунд — рекорд «Ванкувера» в XXI веке в рамках регулярных чемпионатов. Прошлое достижение относилось к 2002 году — Тодд Бертуцци, Тревор Летовски и Эд Джовановски забросили 3 шайбы в ворота «Миннесоты» (4:2) за 68 секунд в первом периоде.
Рекорд клуба за всю историю был установлен в 1993 году. Тогда Райан Уолтер, Серджио Момессо и Тревор Линден забросили 3 шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» (7:4) за 48 секунд в первом периоде.