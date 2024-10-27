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«Юта» проиграла 5 из 6 последних матчей, разница шайб на отрезке — 9:21. У Сергачева 0+5 в 9 играх за новую команду при 26:04 в среднем на льду

Новый клуб НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Sports

Поражение стало для команды из Солт-Лейк-Сити третьим подряд и пятым — в последних 6 играх (разница шайб на отрезке — 9:21). Неудачный отрезок последовал после 3 побед подряд на старте регулярного чемпионата.

Команда под руководством Андре Туриньи идет на 5-м месте в Центральном дивизионе с 9 очками в 9 играх.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев, выменянный клубом у «Тампы» в межсезонье, отметился передачей в матче с «Кингс». У него 2 (0+2) балла в последних 6 играх при полезности «минус 1».

Всего в сезоне — 5 (0+5) баллов в 9 играх при полезности «минус 1» и 26:04 в среднем на льду.