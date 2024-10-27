Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ — 17 очков в 9 играх. Панарин, Капризов, Макар и Айкел делят 2-е место — у всех по 15 баллов

Следом за ними идут форварды Никита Кучеров («Тампа», 14 в 8, 8+6, лидирует в гонке снайперов вместе с Нико Хиширом из «Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург», 14 в 10, 3+11) и Сэм Райнхарт («Флорида», 14 в 10, 6+8).