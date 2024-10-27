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Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ — 17 очков в 9 играх. Панарин, Капризов, Макар и Айкел делят 2-е место — у всех по 15 баллов

32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:3).

Источник: Sports

В 9 играх в текущем сезоне у Стоуна 17 (4+13) баллов.

Второе место в гонке бомбардиров делят 4 игрока — форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 15 очков в 8 играх, 6+9), Кирилл Капризов («Миннесота», 15 в 8, 4+11) и Джек Айкел («Вегас», 15 в 9, 3+12), а также защитник Кэйл Макар («Колорадо», 15 в 8, 3+12).

Следом за ними идут форварды Никита Кучеров («Тампа», 14 в 8, 8+6, лидирует в гонке снайперов вместе с Нико Хиширом из «Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург», 14 в 10, 3+11) и Сэм Райнхарт («Флорида», 14 в 10, 6+8).