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Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»

— Как проходит твоя адаптация в «Адмирале» после «Сочи»?
Источник: Sports

— Чувствую себя все лучше. Слава Богу, что дают играть. В свое игровое время стараюсь реализовывать моменты и находить уверенность.

— Ты молодой, неплохо знаешь английский. Помогаешь иностранцами с переводом?

— Да, приходится переводить и помогать ребятам.

— Вне льда тоже с этим помогаешь?

— Да. И вне льда, и на льду постоянно что-то перевожу, пытаюсь помочь.

— Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?

— Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жилье не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.

— Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?

— Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и все.

— Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жесткость?

— Когда играл за «Сочи», не замечал ничего жесткого. Да, у «Спартака» эмоциональные болельщики, но ничего особенного о них не могу вспомнить, — сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.