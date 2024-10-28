Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»

— Когда играл за «Сочи», не замечал ничего жесткого. Да, у «Спартака» эмоциональные болельщики, но ничего особенного о них не могу вспомнить, — сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.