Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»

— Чувствую себя все лучше. Слава Богу, что дают играть. В свое игровое время стараюсь реализовывать моменты и находить уверенность.
— Ты молодой, неплохо знаешь английский. Помогаешь иностранцами с переводом?
— Да, приходится переводить и помогать ребятам.
— Вне льда тоже с этим помогаешь?
— Да. И вне льда, и на льду постоянно что-то перевожу, пытаюсь помочь.
— Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?
— Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жилье не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.
— Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?
— Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и все.
— Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жесткость?
— Когда играл за «Сочи», не замечал ничего жесткого. Да, у «Спартака» эмоциональные болельщики, но ничего особенного о них не могу вспомнить, — сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.