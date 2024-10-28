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Капитан «Нью-Джерси» Хишир возглавил гонку снайперов НХЛ с 9 голами в 12 играх. Это 1-й в истории случай лидерства игрока «Девилс» при 5+ шайбах

25-летний форвард «Девилс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:2).

Источник: Sports

На его счету стало 12 (9+3) очков в 12 играх в текущем сезоне.

Он стал лидером гонки снайперов, обогнав форвардов Никиту Кучерова («Тампа», 8 голов в 8 играх) и Коула Кофилда («Монреаль», 8 в 9).

Это первый в истории НХЛ случай единоличного лидерства игрока «Девилс» в гонке снайперов при 5 или более заброшенных шайбах.

В истории франшизы (с учетом достижений «Канзас-Сити Скаутс» и «Колорадо Рокис») — второй. Пол Гарднер из «Рокис» лидировал в гонке снайперов с 2 по 9 ноября 1977 года (в итоге забросил 30 шайб в 46 играх).