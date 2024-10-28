Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ — в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча

На счету 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 играх в текущем сезоне.
Сегодня Коваленко (14:10, 0:11 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ — еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4). Его признали второй звездой встречи.
На счету 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 играх в текущем сезоне.
Сегодня Коваленко (14:10, 0:11 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ — еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.