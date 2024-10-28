Мичков в 3-й раз в сезоне НХЛ сыграл больше 20 минут за матч — 21:33 с «Монреалем». У него 2 броска, 2 потери и 2 минуты штрафа

В дебютном сезоне в НХЛ у Матвея 9 баллов в 9 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:15. Он лидирует среди новичков лиги по голам и делит первое место по очкам с Логаном Станковеном из «Далласа».