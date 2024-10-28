Хоккеисты «Динамо-Шинника» разгромили «Хорс-Карелию», продлив победную серию в МХЛ

В понедельник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Хорс-Карелию» из Кондопоги, поединок накануне закончился минимальной победой бобруйчан 1:0. Сегодня хозяева льда не оставили сопернику шансов, заработав отрыв в пять голов уже к 28-й минуте матча. В дальнейшем динамовцы отправили в чужие ворота еще три шайбы, итоговый счет — 8:1. За «шинников» забрасывали Илья Лахнов (дважды), Арсений Чухраев, Илья Гречный, Матвей Шидловский, Дмитрий Хобян, Артем Капустин и Матвей Ладутько.



Таким образом, в данной домашней серии наша команда выиграла пять матчей из шести, а всего в уходящем месяце бобруйчане одержали девять побед в десяти матчах — по две над «Хорс-Карелией», «АКМ-Юниором» (8:0, 2:0), «Русскими Витязями» (5:3, 3:2) и «Капитаном» (3:2, 5:2), а также одну над «Академией Михайлова» (3:2). Единственную неудачу «Динамо-Шинник» потерпел от «Атланта» 17 октября в овертайме (3:4).



Благодаря ударному отрезку наши хоккеисты упрочили лидерство в «Серебряном» дивизионе Западной конференции МХЛ, в активе клуба 32 очка и пять баллов преимущества над ближайшим преследователем. Далее в календаре — пауза на международные матчи, с 7 по 10 ноября молодежная сборная Беларуси сыграет на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге.