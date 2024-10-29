Вайсфельд о старте сезона для Овечкина: «Сложно сказать. Он должен с каждым матчем играть лучше. Сейчас еще эта ситуация мешает. Погоня за рекордом»

Понятно, сейчас еще, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него все равно это сидит. Но будем надеяться, что он все-таки эти 40 шайб забросит — как минимум, — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.