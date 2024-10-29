Вайсфельд о старте сезона для Овечкина: «Сложно сказать. Он должен с каждым матчем играть лучше. Сейчас еще эта ситуация мешает. Погоня за рекордом»

— Как оцените старт сезона для Александра Овечкина?
— Сложно сказать. Очков-то он вроде немного набирает. Но я думаю, что все равно он опытный игрок и он должен форму постепенно набирать.
И я думаю, что Александр с каждым матчем должен играть лучше. Мне так кажется. Но, опять же, кто его знает, что будет.
Понятно, сейчас еще, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него все равно это сидит. Но будем надеяться, что он все-таки эти 40 шайб забросит — как минимум, — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).