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Вайсфельд о старте сезона для Овечкина: «Сложно сказать. Он должен с каждым матчем играть лучше. Сейчас еще эта ситуация мешает. Погоня за рекордом»

Нападающий «Вашингтона» набрал 5 (2+3) очков в 7 играх.
Источник: Sports

— Как оцените старт сезона для Александра Овечкина?

— Сложно сказать. Очков-то он вроде немного набирает. Но я думаю, что все равно он опытный игрок и он должен форму постепенно набирать.

И я думаю, что Александр с каждым матчем должен играть лучше. Мне так кажется. Но, опять же, кто его знает, что будет.

Понятно, сейчас еще, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него все равно это сидит. Но будем надеяться, что он все-таки эти 40 шайб забросит — как минимум, — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).