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Десятков про Бучельникова, Барака и Чеховича: «Действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ. Понимали, что Иван войдет в это звено»

Подмосковный клуб потерпел поражение (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

— С нашей стороны была терпеливая игра. В третьем периоде преимущество было на нашей стороне. Очко взяли, двигаемся дальше. Впереди тяжелый выезд.

— Расскажите о химии тройки Бучельников — Барак — Чехович.

— С самого начала сезона искали крайнего нападающего. Понимали, что Чехович войдет в это звено. Они действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ.

— Калинин в каком состоянии сейчас находится?

— Календарь тяжелый, Сергей где‑то физически просел. Перевели его в четвертое звено и освободили от меньшинства, чтобы он был немного свежее, — сказал Десятков.