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Овечкин — 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: дубль, «плюс 2», 5 бросков и 17:47 на льду

«Вашингтон» был сильнее клуба из Нью-Йорка (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Российский капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде и стал первой звездой встречи.

Нападающий также заработал показатель полезности «плюс 2», нанес пять бросков по воротам, выполнил два силовых приема, один раз удалился на две минуты и провел на льду 17:47 (6:12 — в большинстве, 0:14 — в меньшинстве).

Второй звездой матча был признан Алексей Протас (1+2), третьей — Филип Хитил (1+0).

В этом сезоне Овечкин набрал 7 (4+3) очков в 8 матчах чемпионата при полезности «плюс 3» и среднем игровом времени 18:21.