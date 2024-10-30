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Плющев об Овечкине: «Саша набирает форму — все в его руках. Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело»

Сегодня он сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Пока все складывается в его пользу, но как пойдет дальше, я не знаю. Хоккей — игра травмоопасная, и всякое может случиться, поэтому загадывать я бы, наверное, не стал.

Но в принципе, Саша набирает форму — и все в его руках. Думаю, Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

?? Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте.