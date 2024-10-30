Дмитрий Губерниев: «Без России НХЛ была бы тусклой и пресной. Овечкин выглядит блестяще. Капризов — посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон. Красавцы!»

— Насколько Овечкину удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки?
— Была такая песня в моем детстве: «Подожду с любовью, время нас рассудит. Было бы здоровье — остальное будет». Если у Овечкина будет здоровье, а оно, судя по всему, у него есть, тот запас… я даже не говорю про уровень мастерства.
Все-таки Овечкин не самый молодой хоккеист. Но что-то мне подсказывает, если он продолжит играть без травм, то он, конечно, побьет рекорд Гретцки на радость всем по обе стороны океана. Овечкин набирает форму, выглядит блестяще.
Наши красавцы! Капризов — посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон, вратари молодцы — можно только восхищаться нашими в НХЛ. Без России НХЛ была бы тусклой и пресной", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.