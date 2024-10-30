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Дмитрий Губерниев: «Без России НХЛ была бы тусклой и пресной. Овечкин выглядит блестяще. Капризов — посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон. Красавцы!»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

— Насколько Овечкину удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки?

— Была такая песня в моем детстве: «Подожду с любовью, время нас рассудит. Было бы здоровье — остальное будет». Если у Овечкина будет здоровье, а оно, судя по всему, у него есть, тот запас… я даже не говорю про уровень мастерства.

Все-таки Овечкин не самый молодой хоккеист. Но что-то мне подсказывает, если он продолжит играть без травм, то он, конечно, побьет рекорд Гретцки на радость всем по обе стороны океана. Овечкин набирает форму, выглядит блестяще.

Наши красавцы! Капризов — посмотрите, какой великолепный, как Малкин начал сезон, вратари молодцы — можно только восхищаться нашими в НХЛ. Без России НХЛ была бы тусклой и пресной", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.