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Овечкин о Шестеркине: «У меня были неплохие шансы забить во втором, третьем, первом периодах, но он лучший вратарь в НХЛ, и он готов дать бой»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний форвард отличился дважды в первом периоде — на четвертой и шестой минутах. Ворота «Рейнджерс» защищал вратарь Игорь Шестеркин.
Источник: Sports

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний форвард отличился дважды в первом периоде — на четвертой и шестой минутах. Ворота «Рейнджерс» защищал вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 41 из 45 бросков.

Овечкину в итоге не удалось сделать хет-трик, всего он нанес пять бросков по воротам.

"У меня были неплохие шансы забить и во втором, и в третьем, и в первом периодах, но он лучший вратарь в лиге, и он готов дать бой.

Всегда интересно, когда мы играем против одной из лучших команд лиги. Приятно играть, за этим интересно наблюдать. Мы получили важные два очка«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

?? Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте.