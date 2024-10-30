Александр Мостовой: «Макдэвид — шикарный игрок, но “Эдмонтон” не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать — возьмите русского вратаря!»

Для победы в Кубке Стэнли нужен наш голкипер? Соглашусь, вот «Тампа» с Василевским взяла трофей, теперь «Флорида» с Бобровским.
Вот есть, к примеру, Макдэвид — шикарный игрок, бомбардир, но может так получиться, что «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать — возьмите русского вратаря!
Вот Месси побил все рекорды, а ему предъявляли все время, что чемпионат мира не выиграл. Смог только уже на закате карьеры. Хотя мы, эксперты, смотрим не на трофеи, а на то, как играет человек", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
«Эдмонтон» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, последняя победа была в сезоне-1989/90.