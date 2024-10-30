Александр Мостовой: «Макдэвид — шикарный игрок, но “Эдмонтон” не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать — возьмите русского вратаря!»

Вот Месси побил все рекорды, а ему предъявляли все время, что чемпионат мира не выиграл. Смог только уже на закате карьеры. Хотя мы, эксперты, смотрим не на трофеи, а на то, как играет человек", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.