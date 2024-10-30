Мостовой о дубле Овечкина: «Посмотрел, как Саша забивал. Резкие рывки, красивые броски — как будто ему лет 20»

Сколько ему там осталось — 37? А ведь чемпионат только начался. Даже если в этом сезоне не побьет рекорд, в следующем однозначно сможет. Но лучше об этом особо не говорить. Когда человек проводит такую карьеру и устремляется к подобным высотам, лучше лишнего не сказать. Вот когда побьет, тогда и будет все вместе праздновать", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.