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Плющев об Овечкине: «Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается в сезон спокойно — как и положено мастеру. Он уже взрослый и знает, как готовить себя»

Ранее капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Александр нормально вкатывается в сезон в соответствии со своим планом. Человек он давно уже взрослый и знает, как готовить себя к длительному сезону. Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается спокойно, как и положено мастеру.

Насколько удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки в этом сезоне? Шансы есть, но хоккей — контактная игра, могут быть травмы и все что угодно, загадывать не хочется. А то, что Александр способен это сделать, я не сомневаюсь", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

?? Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте.