Плющев об Овечкине: «Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается в сезон спокойно — как и положено мастеру. Он уже взрослый и знает, как готовить себя»

Насколько удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки в этом сезоне? Шансы есть, но хоккей — контактная игра, могут быть травмы и все что угодно, загадывать не хочется. А то, что Александр способен это сделать, я не сомневаюсь", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.