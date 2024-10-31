Крикунов об Овечкине: «Побить рекорд Гретцки в этом сезоне будет сложно. НХЛ — не дворовая лига, забросить 37 шайб тяжело»

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Сейчас Овечкин с “Вашингтоном” сыграли восемь матчей в этом сезоне, а Александр уже забросил четыре шайбы. В принципе, есть какой‑то шанс на то, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, но важно понимать, что 37 шайб для Овечкина будет тяжело забросить, ведь НХЛ — это вам не дворовая лига.
Будем наблюдать за результативностью Саши дальше, ведь все зависит не только от него самого, но и от партнеров по команде. Все в «Вашингтоне» хотят, чтобы он побил рекорд, но будет сложно", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.