Крикунов об Овечкине: «Побить рекорд Гретцки в этом сезоне будет сложно. НХЛ — не дворовая лига, забросить 37 шайб тяжело»

«Сейчас Овечкин с “Вашингтоном” сыграли восемь матчей в этом сезоне, а Александр уже забросил четыре шайбы. В принципе, есть какой‑то шанс на то, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, но важно понимать, что 37 шайб для Овечкина будет тяжело забросить, ведь НХЛ — это вам не дворовая лига.