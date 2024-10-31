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Сергей Савельев про Демидова: «Почему “Анахайм” и “Коламбус” не уволили людей, отвечающих за драфт? Связка с Бедардом была бы не хуже, чем Кросби — Малкин»

18-летний нападающий был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2024 под общим 5-м номером. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Демидов провел 22 матча за СКА и набрал 19 (6+13) очков.

Источник: Sports

«Почему скаутские службы “Анахайма” и “Коламбуса” до сих пор не уволили людей, которые отвечали за выбор на драфте? Как можно было пройти мимо такого талантливого игрока? Я не понимаю.

Мы часто критикуем российских функционеров, которые неправильно подбирают команду. А здесь люди, у которых есть скаутская служба, доступ к статистике, видео, просто не увидели, что это был очень талантливый парень.

Представьте связку Демидов — Бедард [в «Чикаго»] — это было бы очень мощно. Была бы не хуже, чем Кросби — Малкин! «- сказал бывший генеральный менеджер немецкого “Крефельда”.