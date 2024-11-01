Свечников набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 1-й звездой. У него 10 очков в 9 играх

Россиянин продлил результативную серию (3+3) до 4 игр. Всего в 9 матчах сезона на его счету 10 (4+6) баллов.
Сегодня за 15:22 (6:17 — в большинстве) у Свечникова 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «0».
Форвард «Каролины» дважды реализовал большинство и был признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.
Россиянин продлил результативную серию (3+3) до 4 игр. Всего в 9 матчах сезона на его счету 10 (4+6) баллов.
Сегодня за 15:22 (6:17 — в большинстве) у Свечникова 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «0».