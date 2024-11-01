Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474), обогнав Сакика

Кросби набрал 2+ очка за игру в 474 играх в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 8-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Джо Сакика (473). Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марсель Дионн (513), Марк Мессье (513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497) и Стив Айзерман (477).